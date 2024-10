Arresti ultrà, Fedez convocato per un interrogatorio in procura poi annullato (Di giovedì 10 ottobre 2024) All’interno dell’inchiesta dell’antimafia milanese che ha portato all’arresto di 19 ultrà di Milan e Inter, Fedez sarebbe dovuto essere ascoltato dalla procura meneghina (che ha già sentito Simone Inzaghi) nella giornata di sabato 5 ottobre ma, dopo un colloquio tra gli inquirenti e gli avvocati del cantante, l’interrogatorio non si è tenuto e non si sa se verrà successivamente effettuato. Il rapper era stato convocato come indagato in procedimento connesso, ovvero la rissa scoppiata che avrebbe coinvolto Cristiano Iovino, con il pestaggio del personal trainer al quale avrebbero partecipato diversi esponenti del tifo organizzato rossonero. Secondo quanto riferisce Ansa la scelta di non effettuare l’interrogatorio da parte non sarebbe stata legata al fatto che Fedez avesse deciso di non rispondere, ma a causa di ulteriori esigenze investigative. Lettera43.it - Arresti ultrà, Fedez convocato per un interrogatorio in procura poi annullato Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) All’interno dell’inchiesta dell’antimafia milanese che ha portato all’arresto di 19di Milan e Inter,sarebbe dovuto essere ascoltato dallameneghina (che ha già sentito Simone Inzaghi) nella giornata di sabato 5 ottobre ma, dopo un colloquio tra gli inquirenti e gli avvocati del cantante, l’non si è tenuto e non si sa se verrà successivamente effettuato. Il rapper era statocome indagato in procedimento connesso, ovvero la rissa scoppiata che avrebbe coinvolto Cristiano Iovino, con il pestaggio del personal trainer al quale avrebbero partecipato diversi esponenti del tifo organizzato rossonero. Secondo quanto riferisce Ansa la scelta di non effettuare l’da parte non sarebbe stata legata al fatto cheavesse deciso di non rispondere, ma a causa di ulteriori esigenze investigative.

