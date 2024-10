A Gaeta la XIII edizione del Visione Corte Film Festival (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna per la sua XIII edizione il Visioni Corte International Short Film Festival, uno dei maggiori eventi italiani dedicati al cortometraggio, che si terrà a Gaeta dal 12 al 19 ottobre.L’evento, sotto la direzione artistica di Gisella Calabrese, è organizzato dall’Associazione Culturale “Il Latinatoday.it - A Gaeta la XIII edizione del Visione Corte Film Festival Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna per la suail VisioniInternational Short, uno dei maggiori eventi italiani dedicati al cortometraggio, che si terrà adal 12 al 19 ottobre.L’evento, sotto la direzione artistica di Gisella Calabrese, è organizzato dall’Associazione Culturale “Il

