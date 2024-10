A 38 anni Rafa Nadal si ritira dal tennis professionistico. L'atleta spagnolo lo ha annunciato, commosso, con un post sui social media (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10 ott. (askanews) – Questa volta è ufficiale. A 38 anni Rafa Nadal si ritira dal tennis professionistico. L’atleta spagnolo lo ha annunciato, commosso, con un post sui social media. A pesare sono stati gli ultimi due anni difficili tra infortuni, riabilitazione e ricadute che ne hanno limitato le possibilità. Un calvario che necessitava una fine, come ha spiegato lui stesso. Leggi anche › Rafael Nadal ha annunciato il suo addio al tennis “In questa vita tutto ha un inizio e una fine. Credo che sia il momento giusto per mettere un punto finale a una carriera molto più lunga ed eccitante di quanto avrei mai immaginato”, ha detto. Iodonna.it - A 38 anni Rafa Nadal si ritira dal tennis professionistico. L'atleta spagnolo lo ha annunciato, commosso, con un post sui social media Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10 ott. (askanews) – Questa volta è ufficiale. A 38sidal. L’lo ha, con unsui. A pesare sono stati gli ultimi duedifficili tra infortuni, riabilitazione e ricadute che ne hanno limitato le possibilità. Un calvario che necessitava una fine, come ha spiegato lui stesso. Leggi anche ›elhail suo addio al“In questa vita tutto ha un inizio e una fine. Credo che sia il momento giusto per mettere un punto finale a una carriera molto più lunga ed eccitante di quanto avrei mai immaginato”, ha detto.

