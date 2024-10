Zelensky in Italia, l’incontro a Roma con la premier Meloni e Papa Francesco (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Volodymyr Zelensky arriverà in Italia giovedì 10 ottobre e atterrerà a Roma, dove incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non sarà l’unico appuntamento di rilievo per il presidente ucraino, che venerdì 11 ottobre è atteso in Vaticano dal Papa Francesco che lo riceverà in udienza, come ha reso noto noto la Sala stampa della Santa Sede. L’appuntamento al Palazzo apostolico vaticano è fissato alle 9.30. È la terza volta che il Papa e Zelensky si incontrano, dopo l’udienza in Vaticano del 13 maggio 2023, e dopo l’incontro bilaterale del 14 giugno scorso in occasione del vertice del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia. Foto di archivio: Zelensky e Meloni a Borgo Egnazia in Puglia per il G7, 13 giugno 2024 ANSA/Ciro Fusco L'articolo Zelensky in Italia, l’incontro a Roma con la premier Meloni e Papa Francesco proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Volodymyrarriverà ingiovedì 10 ottobre e atterrerà a, dove incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia. Non sarà l’unico appuntamento di rilievo per il presidente ucraino, che venerdì 11 ottobre è atteso in Vaticano dalche lo riceverà in udienza, come ha reso noto noto la Sala stampa della Santa Sede. L’appuntamento al Palazzo apostolico vaticano è fissato alle 9.30. È la terza volta che ilsi incontrano, dopo l’udienza in Vaticano del 13 maggio 2023, e dopobilaterale del 14 giugno scorso in occasione del vertice del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia. Foto di archivio:a Borgo Egnazia in Puglia per il G7, 13 giugno 2024 ANSA/Ciro Fusco L'articoloincon laproviene da Open.

