Valerenga-Juventus oggi in tv: dara, orario e diretta streaming, Women’s Champions League 2024/2025 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Valerenga-Juventus, match valevole per la prima giornata del girone A della UEFA Women’s Champions League 2024/2025. La formazione bianconera, dopo aver superato brillantemente il turno preliminare contro il Paris Saint-Germain vincendo 3-1 all’andata e 2-1 al ritorno, vuole partire con il piede giusto anche in questa fase della competizione continentale. Valerenga-Juventus, come seguire il match La compagine norvegese, dal suo canto, arriva dalla doppia vittoria nel preliminare contro l’Anderlecht, e ha intenzione di sfruttare il fattore casa per provare a sorprendere le piemontesi. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 9 ottobre sul campo della Vallhall Arena di Oslo e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. Sporface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, latv e lodi, match valevole per la prima giornata del girone A della UEFA. La formazione bianconera, dopo aver superato brillantemente il turno preliminare contro il Paris Saint-Germain vincendo 3-1 all’andata e 2-1 al ritorno, vuole partire con il piede giusto anche in questa fase della competizione continentale., come seguire il match La compagine norvegese, dal suo canto, arriva dalla doppia vittoria nel preliminare contro l’Anderlecht, e ha intenzione di sfruttare il fattore casa per provare a sorprendere le piemontesi. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 9 ottobre sul campo della Vallhall Arena di Oslo e sarà trasmessa intv esu Dazn. Sporface.

LIVE Valerenga-Juventus - Champions League calcio femminile in DIRETTA : trasferta ostica in Norvegia - Le ragazze di Massimiliano Canzi se la vedranno con il Valerenga, formazione norvegese qualificatasi alla fase a gironi dopo aver arginato il Farul Constanta e l’Anderlecht, nel doppio confronto dell’ultimo turno di qualificazione. Il girone C è un raggruppamento tosto per le ragazze di Mister ... (Oasport.it)

Valerenga-Juventus oggi - Champions League calcio femminile : orario - tv - programma - streaming - 00 e valida per il Gruppo C della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. E in un contesto dove le piemontesi si ritroveranno presto a fronteggiare due tra le squadre più temibili dell’intero Torneo, questo concetto non può che valere doppio. Una partita ... (Oasport.it)

LIVE – Valerenga-Juventus - Women’s Champions League 2024/2025 (DIRETTA) - La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 9 ottobre sul campo della Vallhall Arena di Oslo. . PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5 COME SEGUIRE IL MATCH Valerenga-Juventus ore 21:00 ___________________________________________________________________ The post LIVE – ... (Sportface.it)