Usa nelle librerie arriva il libro di memorie di Melania Trump

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Washington, 9 ott. (askanews) – È uscito negli Stati Uniti ““, ildidell’ex first ladyimmagini si vedono le copie impilate presso la libreria Politics and Prose di Washington. C’è un grande dibattito intorno all’uscita dela poche settimane dalle elezioni Usa, con Donaldcandidato per tornare alla Casa Bianca;, infatti è stata un punto interrogativo per molti americani durante la presidenza del marito, e lo è ancora di più adesso, soprattutto perché in 182 pagine di, rivela anche la sua posizione in “controtendenza” rispetto al consorte sul diritto all’aborto. L’ex modella scrive: “Il diritto fondamentale di una donna alla libertà individuale, alla propria vita, le concede l’autorità di interrompere la gravidanza se lo desidera”.