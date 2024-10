Thesocialpost.it - Uomo cade nel Piave: proseguono le ricerche nel Veneto orientale

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dalle 5 del mattino di mercoledì 9 ottobre i vigili del fuoco stanno cercando senza sosta undi 78 anni, originario di Musile di, caduto nelle acque del fiumementre operava per la movimentazione del ponte di barche Zamuner, a Fossalta di(Venezia). La persona scomparsa si chiama proprio Giancarlo Zamuner, il gestore del ponte.Leggi anche: Maltempo, a Milano è esondato il Lambro, la situazione peggiora in Liguria Il video delledi Zamuner Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i tecnici dello Spisal e i carabinieri. Zamuner era impegnato nella manutenzione del ponte di barche che attraversa ilin un’ansa tra gli abitati di Fossalta e Noventa. Alle prime luci dell’alba, mentre era ancora in corso la piena, si era reso necessario aprire il ponte galleggiante e accostarlo alla riva per consentire alle acque di scorrere più rapidamente.