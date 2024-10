Liberoquotidiano.it - "Una donna ha riacquistato la vista": miracolo di Santa Rosa a Viterbo? La Curia non nega: cosa è successo

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'annuncio lo ha dato Don Claudio, come riporta Tusciaweb: "Durante il trasporto del cuore diin elicottero unahalaè un". Parole chiare alla chiesa della Trinità diche fanno gridare al. "Il vescovo Piazza – ha detto don Claudio Sperparani – mi ha riferito che durante la benedizione della città col cuore ditrasportato in elicottero il 2 settembre, unahala. È un". E la? Arriva anche la nota della massima istituzione ecclesiastica che predica prudenza ma nonquanto accaduto: "È certamente motivo di gioia per tutti la possibilità di un eventuale evento di grazia in cui una persona possa aver sperimentato, nella fede, la singolarità di una situazione straordinaria nella sua vita".