Umbria, nuova allerta meteo della Protezione civile (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì 9 ottobre in tutte le zone della regione. allerta gialla per temporali, vento, rischio idraulico e rischio idrogeologico per il pomeriggio, la sera e la notte dell'8 ottobre. Ecco Ternitoday.it - Umbria, nuova allerta meteo della Protezione civile Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladell'ha diramato un'gialla per rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì 9 ottobre in tutte le zoneregione.gialla per temporali, vento, rischio idraulico e rischio idrogeologico per il pomeriggio, la sera e la notte dell'8 ottobre. Ecco

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piove ancora sulle Marche : allerta meteo lampo (gialla) per il rischio di frane e piene - ANCONA - Allerta meteo "lampo" emmesso dalla Protezione civile delle Marche, valido per oggi, martedì 8 ottobre dalle 14 a mezzanotte. L'allerta, sulla scorta delle... (Corriereadriatico.it)

Maltempo - allerta meteo rossa in Veneto e arancione per temporali domani 9 ottobre : le regioni a rischio - Sarà poi allerta arancione su cinque regioni e allerta gialla su dodici regioni. Continua a leggere . Rischio forti precipitazioni, venti forti e temporali diffusi con rischio esondazioni anche per domani, mercoledì 9 ottobre: òa Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche ... (Fanpage.it)

Allerta meteo : codice rosso per il rischio idrogeologico su tutta la Bergamasca - allertalom. Su Valchiavenna, Media Valtellina, Orobie Bergamasche e Valcamonica accumuli areali tra 80 e 120 mm/12h, localmente nella parte alta delle valli possibili accumuli fino a 140-180 mm/24h. In particolare si suggerisce ai Presidi territoriali di prestare attenzione a fenomeni che ... (Bergamonews.it)

Temporali - vento e mareggiate : allerta rossa martedì 8 per il maltempo. Ecco le zone più a rischio - , Arno-Firenze, Valtiberina, Ombrone Gr-AltoTrentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di BolzanoUmbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto TevereVeneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e ... (Open.online)

Allerta meteo in Umbria : scatta il codice giallo per temporali e rischio idrogeologico - regione. . E’ previsto allerta regionale codice giallo per rischio idrogeologico e temporali su tutti i settori regionali e per rischio vento nei settori A-C-D. Per approfondimenti e consultazione dati in tempo reale e per ulteriori informazioni meteorologiche: cfumbria. it fax. Il ... (Lanazione.it)