Ucraina verso cena Meloni-Zelensky domani a Villa Pamphili

(Adnkronos) – Dovrebbe essere confermato nelle prossime ore l'arrivo, anticipato ieri dall'Adnkronos, del Presidente Volodymyr Zelensky domani a Roma. Il leader ucraino dovrebbe vedere la premier Giorgia Meloni in serata, per una cena a Villa Doria Pamphili. Il rinvio a data da definirsi del vertice di Ramstein, ormai ufficiale, non avrebbe dunque cambiato i programmi

