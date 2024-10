Quotidiano.net - Superbonus 110 e rendita catastale: quando scattano i controlli. Gli immobili sotto la lente del Fisco

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 –e caccia alle case ‘fantasma’. Questo ha annunciato, tra le altre cose, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nel corso dell'audizione sul piano strutturale di bilancio in Parlamento. La legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 86) impone già all'Agenzia delle Entrate di verificare, per chi ha fatto ricorso al110 per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici, se ci sia stato un aumento delladell'immobile e, in caso affermativo, se sia stata comunicata correttamente la variazione. Non si tratta dunque di un aggiornamento ai valori di mercato della, ma disulle case 'fantasma', cioè sconosciute al, oppure su quelle il cui valore è aumentato in seguito ai lavori di ristrutturazione con il110.