(Adnkronos) – carcere per Simone Borgese arrestato dalla polizia lo scorso giugno con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una Studentessa a Roma. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Borgese confermando così la decisione del Tribunale del Riesame che aveva accolto l'appello presentato dai pm, coordinati dal procuratore L'articolo Studentessa violentata a Roma, Borgese in carcere: ricorso inammissibile proviene da Webmagazine24.

