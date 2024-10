Strage di Uvalde, rilasciato un nuovo video dell’intervento della polizia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le autorità texane hanno pubblicato dei nuovi filmati della sparatoria avvenuta nel 2022 a Uvalde, nella Robb Elementary School, in cui hanno perso la vita 22 persone: 19 bambini, due insegnanti e l’attentatore. Nel video, che dura poco più di un minuto, si vedono gli agenti che si affannano a curare le vittime mentre i genitori corrono in preda al panico vicino all’edificio scolastico. La risposta tardiva delle forze dell’ordine alla sparatoria è stata ampiamente condannata come un enorme fallimento: quasi 400 agenti, infatti, hanno aspettato più di 70 minuti prima di intervenire per fermare l’attentatore, il diciottenne Salvador Rolando Ramos. Quella di Uvalde è la terza sparatoria più grave di sempre verificatasi in una scuola americana dopo quella al Virginia Tech nel 2007 e quella alla Sandy Hook Elementary School nel 2012 in cui sono morte, rispettivamente, 33 e 28 persone. Lapresse.it - Strage di Uvalde, rilasciato un nuovo video dell’intervento della polizia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le autorità texane hanno pubblicato dei nuovi filmatisparatoria avvenuta nel 2022 a, nella Robb Elementary School, in cui hanno perso la vita 22 persone: 19 bambini, due insegnanti e l’attentatore. Nel, che dura poco più di un minuto, si vedono gli agenti che si affannano a curare le vittime mentre i genitori corrono in preda al panico vicino all’edificio scolastico. La risposta tardiva delle forze dell’ordine alla sparatoria è stata ampiamente condannata come un enorme fallimento: quasi 400 agenti, infatti, hanno aspettato più di 70 minuti prima di intervenire per fermare l’attentatore, il diciottenne Salvador Rolando Ramos. Quella diè la terza sparatoria più grave di sempre verificatasi in una scuola americana dopo quella al Virginia Tech nel 2007 e quella alla Sandy Hook Elementary School nel 2012 in cui sono morte, rispettivamente, 33 e 28 persone.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Strage di Uvalde, rilasciato un nuovo video dell'intervento della polizia - (LaPresse) Le autorità texane hanno pubblicato dei nuovi filmati della sparatoria avvenuta nel 2022 a Uvalde, nella Robb Elementary School, in ... (stream24.ilsole24ore.com)

Uvalde officials release missing footage from officers who responded to 2022 Robb Elementary School shooting - The release of documents and recordings came after a settlement between the city and a coalition of major news organizations, including KENS 5. (abc10.com)

Why KSAT is publishing the additional school shooting footage released by the City of Uvalde - KSAT has made the editorial decision to publish the contents of body-worn camera footage released by the City of Uvalde this week, without making further redactions. (ksat.com)