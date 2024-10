Lettera43.it - Stellantis, la Spagna garantirà 133 milioni da sussidi pubblici per una gigafactory

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)riceverà 133di euro attraversodal governo spagnolo per la costruzione di unaa Saragozza. Il progetto è attesissimo ined è vicino all’approvazione. Il gruppo italo-francese guidato dal ceo Carlos Tavares ha ottenuto nuovi finanziamenti, che si sommano ai 225già ricevuti in precedenza per un totale di oltre 350. L’investimento totale salirà fino a 3 miliardi, a cui se ne aggiunge uno per un doppio progetto legato a due impianti di produzione. Alcuni macchinari all’interno di un impianto di produzione di(Getty Images).