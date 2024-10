Screening gratuito vista sabato 12 ottobre: visite per tutti a Bologna (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bologna, 9 ottobre 2024 – Una giornata all’insegna di informazione, prevenzione e solidarietà. In occasione del mese mondiale della vista torna "La Favola degli occhiali". sabato, dalle 10 alle 17.30, presso la Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna, Ottica Garagnani e AMOA, Associazione Medici Oculisti per l’Africa, con il supporto tecnico di ESSILOR, effettueranno lo Screening gratuito della vista a bambini e adulti. "Un’iniziativa consolidata che pone l’attenzione sui disturbi visivi dei giovani. In un’epoca dove i problemi alla vista colpiscono sempre più persone, esperienze come questa vanno apprezzate e condivise" dice l’assessore al Welfare e Salute, Luca Rizzo Nervo. A margine della manifestazione, le associazioni che collaborano al progetto "Le Città Sane dei bambini e delle bambine", scenderanno in campo con laboratori ludico ricreativi ad accesso libero. Ilrestodelcarlino.it - Screening gratuito vista sabato 12 ottobre: visite per tutti a Bologna Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 92024 – Una giornata all’insegna di informazione, prevenzione e solidarietà. In occasione del mese mondiale dellatorna "La Favola degli occhiali"., dalle 10 alle 17.30, presso la Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di, Ottica Garagnani e AMOA, Associazione Medici Oculisti per l’Africa, con il supporto tecnico di ESSILOR, effettueranno lodellaa bambini e adulti. "Un’iniziativa consolidata che pone l’attenzione sui disturbi visivi dei giovani. In un’epoca dove i problemi allacolpiscono sempre più persone, esperienze come questa vanno apprezzate e condivise" dice l’assessore al Welfare e Salute, Luca Rizzo Nervo. A margine della manifestazione, le associazioni che collaborano al progetto "Le Città Sane dei bambini e delle bambine", scenderanno in campo con laboratori ludico ricreativi ad accesso libero.

