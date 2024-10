Sciopero treni 12 e 13 ottobre 2024, modalità e orari: l’elenco dei viaggi garantiti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ottobre di fuoco. Proseguono, dopo un settembre già difficilissimo, gli scioperi del settore trasporti. Sabato 12 e domenica 13 ottobre è in programma un nuovo Sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, trenitalia e trenitalia Tper. Disagi dunque per chi ancora una volta si deve spostare in treno per via delle cancellazioni e dei ritardi che certamente spezzeranno l’Italia come sempre accade in questi casi. Dalle 21:00 di sabato 12 alle 20:59 di domenica 13 ottobre è in programma uno Sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, trenitalia e trenitalia Tper. I treni possono subire cancellazioni o variazioni e l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Quifinanza.it - Sciopero treni 12 e 13 ottobre 2024, modalità e orari: l’elenco dei viaggi garantiti Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)di fuoco. Proseguono, dopo un settembre già difficilissimo, gli scioperi del settore trasporti. Sabato 12 e domenica 13è in programma un nuovonazionale del personale del Gruppo FS,talia etalia Tper. Disagi dunque per chi ancora una volta si deve spostare in treno per via delle cancellazioni e dei ritardi che certamente spezzeranno l’Italia come sempre accade in questi casi. Dalle 21:00 di sabato 12 alle 20:59 di domenica 13è in programma unonazionale del personale del Gruppo FS,talia etalia Tper. Ipossono subire cancellazioni o variazioni e l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

