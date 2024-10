Sammy Basso, la mamma Laura: «Averlo come figlio è stato un dono, per lui si sta muovendo il mondo». In migliaia ai funerali (Di mercoledì 9 ottobre 2024) mamma Laura Lucchin e papà Amerigo si sono messi in auto non appena ricevuta la telefonata che nessun genitore vorrebbe mai ricevere: loro figlio Sammy Basso, aveva avuto un malore mentre si Leggo.it - Sammy Basso, la mamma Laura: «Averlo come figlio è stato un dono, per lui si sta muovendo il mondo». In migliaia ai funerali Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)Lucchin e papà Amerigo si sono messi in auto non appena ricevuta la telefonata che nessun genitore vorrebbe mai ricevere: loro, aveva avuto un malore mentre si

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sammy Basso e la progeria - corpo non sarà donato alla scienza : il chiarimento della madre e l'ultimo ricordo - Sammy Basso, il chiarimento della madre: il corpo non sarà donato alla scienza, ma gli organi serviranno per la ricerca sulla progerie. Il ricordo di Laura Lucchin. (Notizie.virgilio.it)

L’ultimo regalo di Sammy Basso : il corpo donato alla scienza per studiare la progeria - Amche se il responsabile del Centro, Raffaele De Caro, docente di Anatomia e specializzato in Pathology and Forensic Medicine, per la donazione del Corpo e Biobanca dell’Università di Padova, ha fatto sapere, nel mettersi a completa disposizione, di aspettare “le decisioni della famiglia”. . . E il presidente Francesco Argenton, presidente del corso di laurea in Biologia e suo professore, a ... (News.robadadonne.it)

Sammy Basso dopo la morte improvvisa il suo corpo sarà donato alla scienza - La morte di Sammy Basso ha lasciato sconforto ma anche speranza. Il 28enne era uno dei pochissimi al mondo ad […] Continua a leggere Sammy Basso dopo la morte improvvisa il suo corpo sarà donato alla scienza su Perizona.it . (Perizona.it)