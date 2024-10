Sammy Basso, la madre: «Avvisata del malore dagli amici. A 12 anni ha avuto una crisi spirituale, doneremo gli organi alla scienza» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Sammy? È stata una morte naturale, legata alla sua patologia rara. Anche se non ce lo aspettavamo minimamente». Laura Lucchin, la madre di Sammy Basso, il 28enne malato di Ilmessaggero.it - Sammy Basso, la madre: «Avvisata del malore dagli amici. A 12 anni ha avuto una crisi spirituale, doneremo gli organi alla scienza» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «? È stata una morte naturale, legatasua patologia rara. Anche se non ce lo aspettavamo minimamente». Laura Lucchin, ladi, il 28enne malato di

Sammy Basso è morto lo scorso sabato, 5 ottobre 2024, in un ristorante di Asolo, in provincia di Treviso, durante una festa di matrimonio.

Sammy Basso - la mamma : “Organi donati alla scienza” - Lo conferma in un’intervista al Corriere del Veneto Laura Lucchin, madre del giovane. Gli organi – “non il corpo” – di Sammy Basso, il 28enne malato di progeria morto ad Asolo, nel Trevigiano, lo scorso sabato, “sono stati donati alla ricerca, affinché siano utili a far progredire gli studi su cui lui stesso stava lavorando”. (Lapresse.it)

Sammy Basso - la mamma : “Averlo come figlio è stato un dono”. In migliaia ai funerali - Laura Lucchin ha parlato del rapporto col figlio Sammy e di come il mondo sta reagendo alla notizia della sua morte: "Abbiamo testimonianze da ogni luogo". Fissati per domani i funerali, si terranno nel comune di Tezze sul Brenta.Continua a leggere . (Fanpage.it)