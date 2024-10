Ilrestodelcarlino.it - Peppe Barra apre la stagione del Bibiena

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) ‘Questioni di stile’: è il titolo della rassegna del teatro comunale Ferdinando. I biglietti saranno in vendita da martedì prossimo. Ad aprire lail prossimo 21 novembre sarà un artista del teatro napoletano,che festeggerà con l’unica data in Emilia Romagna il suo ottantesimo compleanno. A seguire, il 26 novembre, il concerto dal titolo ‘Discoverland’, con Roberto Angelini, Pier Cortese e con la partecipazione speciale di Niccolò Fabi. Il 4 dicembre sarà la volta del celebre jazzista Fabrizio Bosso accompagnato sul palco da Julian Oliver Mazzariello con il concerto ‘Il cielo è pieno di stelle’, omaggio a Pino Daniele. Lateatrale prosegue il 23 gennaio con Cristina Donà e Saverio Lanza in ‘Spiriti guida’ e poi il 29 gennaio conServillo, Javier Girotto, Natalio Mangalavite in ‘L’anno che verrà’, omaggio a Lucio Dalla.