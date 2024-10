Ora è arrivato il sì definitivo: colpo Berardi in Serie A (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Finalmente in campo, Domenico Berardi. E’ bastato uno spezzone di partita per scatenare indiscrezioni sul probabile ritorno in Serie A Sono passati sette mesi da quel Verona-Sassuolo in cui Domenico Berardi si è lesionato il tendine d’Achille. Un infortunio gravissimo che l’ha costretto a lungo periodo di stop, compromettendo sia le residue chance del Sassuolo di conquistare la salvezza quanto la partecipazione dell’attaccante a Euro 2024. Domenico Berardi finalmente è tornato in campo (Foto Ansa) – Serieanews.comOra il peggio è definitivamente alle spalle. Contro il Cittadella, sabato scorso, Berardi è entrato in campo nel quarto d’ora di finale e si è fatto subito notare per l’assist a Thorstvedt, autore del gol che ha fissato il 6-1 finale. Serieanews.com - Ora è arrivato il sì definitivo: colpo Berardi in Serie A Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Finalmente in campo, Domenico. E’ bastato uno spezzone di partita per scatenare indiscrezioni sul probabile ritorno inA Sono passati sette mesi da quel Verona-Sassuolo in cui Domenicosi è lesionato il tendine d’Achille. Un infortunio gravissimo che l’ha costretto a lungo periodo di stop, compromettendo sia le residue chance del Sassuolo di conquistare la salvezza quanto la partecipazione dell’attaccante a Euro 2024. Domenicofinalmente è tornato in campo (Foto Ansa) –anews.comOra il peggio è definitivamente alle spalle. Contro il Cittadella, sabato scorso,è entrato in campo nel quarto d’ora di finale e si è fatto subito notare per l’assist a Thorstvedt, autore del gol che ha fissato il 6-1 finale.

