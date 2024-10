“Notizia falsa e foto ritoccate”, Fabrizio Corona a processo per diffamazione aggravata di Meloni e di un deputato di Fdi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) foto ritoccate per dare sostanza a una Notizia non verificata e addirittura falsa. La Procura di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato per un articolo che comparve nell’ottobre del 2023 sul sito Dillingernews.it, nel quale l’ex agente fotografico svolge il ruolo di “caporedattore di fatto”. Articolo in cui si parlava di un fantomatico e inesistente “legame affettivo” tra la premier Giorgia Meloni e il deputato di FdI Manlio Messina. Il processo, scaturito dalle denunce di Meloni, parte civile con l’avvocato Luca Libra, e di Messina, anche lui parte civile col legale Mattia Serpotta, inizierà , come si legge nel decreto firmato dal procuratore Marcello Viola, dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Giovanni Tarzia, il 21 gennaio davanti all’ottava sezione penale di Milano. Ilfattoquotidiano.it - “Notizia falsa e foto ritoccate”, Fabrizio Corona a processo per diffamazione aggravata di Meloni e di un deputato di Fdi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)per dare sostanza a unanon verificata e addirittura. La Procura di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio pera carico die di un altro imputato per un articolo che comparve nell’ottobre del 2023 sul sito Dillingernews.it, nel quale l’ex agentegrafico svolge il ruolo di “caporedattore di fatto”. Articolo in cui si parlava di un fantomatico e inesistente “legame affettivo” tra la premier Giorgiae ildi FdI Manlio Messina. Il, scaturito dalle denunce di, parte civile con l’avvocato Luca Libra, e di Messina, anche lui parte civile col legale Mattia Serpotta, inizierà , come si legge nel decreto firmato dal procuratore Marcello Viola, dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Giovanni Tarzia, il 21 gennaio davanti all’ottava sezione penale di Milano.

