Marco Rizzo incenerisce il politicamente corretto: "Non posso più dire che mi piace la gnocca" (video) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il video di Marco Rizzo e il suo "coming out" al contrario, politicamente scorretto, è quasi diventato un manifesto politico: "Mi piace la gnocca e non mi dovete rompere le balle". L'ex segretario del Partito comunista, già deputato ed europarlamentare, lo ha detto di fronte alla platea de L'Italia dei conservatori, evento organizzato da Fondazione Tatarella e Nazione Futura. Marco Rizzo: "Perché non posso dire che mi piace la gnocca?" «Io adesso mi permetto anche di dire cose un po' ruvide – ha premesso Marco Rizzo – ma alla nostra epoca tutti i grandi cantanti, Boy George, Freddy Mercury, Elton John, ma nessuno di noi andava a vedere quello che è insopportabile è che dei gusti sessuali di una minoranza debbano costruire una sorta di obbligo per una maggioranza.

Diritti Lgbtq - la provocazione di Marco Rizzo : “Mi piace la… posso dirlo?” - twitter. Però non ci dovete imporre un modello”, conclude poi Rizzo. Nella nostra epoca tutti i grandi cantanti, Boy George, Freddie Mercury, Elton John, nessuno andava a vederli per…”. Il video dell’intervento di Rizzo diventa subito virale anche sui social. Il dibattito italiano sui diritti ... (Thesocialpost.it)

Marco Rizzo : "Mi piace la gn***ca - si può dire?". L'intervento che travolge la sinistra | Video - "E' incredibile. . Io adesso mi permetto di dire anche cose così, un po'. Il breve video di Rizzo, che cita esempi di film e spot, su TikTok e X, l'ex Twitter, diventa virale e viene condiviso da tantissimi utenti, molti dei quali non appartengono di certo al mondo della sinistra (un esempio? La ... (Liberoquotidiano.it)

