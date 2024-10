Maltempo, nuovo peggioramento. Osservati speciali i fiumi in piena (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Maltempo al nord Italia: giornata di tregua dalle piogge. Ma in serata arriva un nuovo peggioramento. Osservati speciali i fiumi in piena. Servizio di Letizia Davoli Maltempo, nuovo peggioramento. Osservati speciali i fiumi in piena TG2000. Tv2000.it - Maltempo, nuovo peggioramento. Osservati speciali i fiumi in piena Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilal nord Italia: giornata di tregua dalle piogge. Ma in serata arriva unin. Servizio di Letizia DavoliinTG2000.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Maltempo - a Vicenza l'apertura del bacino salva di nuovo la città - . Il pericolo esondazione è stato però scongiurato, ancora una volta, dall'apertura del bacino di Caldogno, poco prima delle 19, disposta dal genio civile della Regione del Veneto. . Alle 22 di ieri, martedì 8 ottobre, a Ponte degli Angeli il livello del Bacchiglione aveva raggiunto quota 5,25 metri. (Vicenzatoday.it)

In arrivo l’uragano Kirk - nuovo maltempo sull’Italia : ma nel weekend cambia tutto - Da sabato il tempo migliorerà decisamente ed avremo un bel sole quasi ovunque Tregua meteorologica oggi prima dell’arrivo dell’ex-Uragano Kirk. Secondo le previsioni meteo, domani, giovedì 10 ottobre, il Centro-Nord sarà nuovamente coinvolto da una violenta perturbazione con vento e forti […]. Il Centro-Nord sarà nuovamente coinvolto da una violenta perturbazione con vento e forti temporali. (Sbircialanotizia.it)

Breve tregua dal maltempo - ma in serata nuovo peggioramento - Mercoledì 9 ottobre 2024Tempo Previsto: In mattinata presenza di nebbie o nubi basse in pianura in graduale dissolvimento, poco nuvoloso altrove. Nei giorni a seguire e nel corso del fine settimana tempo più stabile per la graduale rimonta dell’alta pressione sull’Europa meridionale, con temperature sempre in linea con le medie del periodo. (Bergamonews.it)