Jennifer Lopez, dopo il divorzio da Ben Affleck, è "entusiasta" di essere libera e potersi capire meglio

L'attrice Jennifer Lopez, in una recente intervista ha parlato della sua situazione dopo il divorzio da Ben Affleck. Jennifer Lopez, in una recente intervista, ha rivelato che sta affrontando in modo positivo il suo divorzio da Ben Affleck, sostenendo di essere entusiasta di rimanere sola per un po'. L'attrice e cantante ha parlato con Nikki Glaser e la conversazione pubblicata da Interview Magazine affronta tematiche anche molto personali. 

Il tentativo di capirsi meglio 

Parlando di quanto accaduto nell'ultimo anno, Jennifer Lopez ha sostenuto che scoprire e capire meglio sé stessa è un "processo che dura tutta la vita", sottolineando: "Penso sia quello che amo della vita: non c'è un punto di arrivo. Si può solo migliorare e crescere

