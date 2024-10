Italia, Spalletti: “Contro il Belgio match fondamentale per il nostro futuro” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Spalletti: Pellegrini ha la stessa possibilità di Raspadori di creare quella superiorità che ci permetterà di gestire un po’ di partita Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match di Nations League Contro il Belgio. Queste le sue parole: “Contro il Belgio è utile una seconda punta di raccordo o più attaccante? Cambia poco. Abbiamo giocatori che sanno relazionarsi con la squadra. Vogliamo avere qualità in quella zona di campo e dobbiamo saper fare più cose. Pellegrini ha la stessa possibilità di Raspadori di creare quella superiorità che ci permetterà di gestire un po’ di partita. Domani giocherà Pellegrini. Ho visto rafforzare le stesse cose. Molto erano già presenti nelle passate partita. Terzotemponapoli.com - Italia, Spalletti: “Contro il Belgio match fondamentale per il nostro futuro” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024): Pellegrini ha la stessa possibilità di Raspadori di creare quella superiorità che ci permetterà di gestire un po’ di partita Luciano, commissario tecnico della Nazionalena, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia deldi Nations Leagueil. Queste le sue parole: “ilè utile una seconda punta di raccordo o più attaccante? Cambia poco. Abbiamo giocatori che sanno relazionarsi con la squadra. Vogliamo avere qualità in quella zona di campo e dobbiamo saper fare più cose. Pellegrini ha la stessa possibilità di Raspadori di creare quella superiorità che ci permetterà di gestire un po’ di partita. Domani giocherà Pellegrini. Ho visto rafforzare le stesse cose. Molto erano già presenti nelle passate partita.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Belgio - Spalletti : “Andare ai Mondiali 2026 è un obbligo - ma non deve diventare ossessione” - Con questo gruppo dobbiamo fare esperienza, ma siamo sulla buona strada”. Sono fiducioso su cosa possono fare questi ragazzi che vogliono far conoscere di che pasta sono fatti. Devo pensare cose che possano poi dare seguito a quello che stiamo vedendo adesso. È una partita fondamentale per il nostro futuro e mi aspetto che venga affrontata nella stessa maniera e con lo stesso coraggio che ho ... (Sportface.it)

Spalletti : «Domani inizierà Pellegrini. Mondiale? Io ho questa sensazione sull’Italia» - LE PAROLE – «Cambia poco, in quella posizione abbiamo giocatori che sanno relazionarsi con […]. Ecco le dichiarazioni integrali Il tecnico Spalletti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista Italia Belgio di Nations League. Le dichiarazioni in conferenza stampa di Spalletti in vista della sfida tra Italia e Belgio. (Calcionews24.com)

Italia - Belgio - per Spalletti è una "partita spartiacque" - Cosi' Luciano Spalletti a Vivo Azzurro Tv, alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro il Belgio. "Mancheranno dei calciatori forti, ma ne hanno altri in previsione futura ancora più forti. . Il Ct in questi primi tre giorni di raduno ha constatato che l'atteggiamento della squadra non è cambiato rispetto a un mese fa: "Ho ritrovato le stesse cose, anzi ancor di più con questi quattro nuovi ... (Agi.it)