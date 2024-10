Inchiesta ultras, oggi il giorno di Inzaghi. Un rischio per l’Inter – SM (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quest’oggi Simone Inzaghi è stato interrogato per le sue conversazioni con Marco Ferdico, uno dei rappresentanti più noti del gruppo ultras intorno all’Inter. Sport Mediaset lancia un pericolo inerente l’Inchiesta ultras per l’Inter. LA SITUAZIONE DEI TESSERATI – Simone Inzaghi è stato il primo ad aver parlato tra i tesserati di Inter e Milan relativamente all’Inchiesta sugli ultras nata qualche giorno fa. L’allenatore dell’Inter ha dovuto rispondere alle domande relative alle sue conversazioni con Marco Ferdico per i biglietti di Istanbul in occasione della finale di Champions League di un anno e mezzo fa. Il tecnico piacentino è stato ascoltato come persona informata sui fatti, niente di più. Dopo sarà il turno di Javier Zanetti, il vice-presidente nerazzurro. Inter-news.it - Inchiesta ultras, oggi il giorno di Inzaghi. Un rischio per l’Inter – SM Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quest’Simoneè stato interrogato per le sue conversazioni con Marco Ferdico, uno dei rappresentanti più noti del gruppointorno al. Sport Mediaset lancia un pericolo inerente l’per. LA SITUAZIONE DEI TESSERATI – Simoneè stato il primo ad aver parlato tra i tesserati di Inter e Milan relativamente all’suglinata qualchefa. L’allenatore delha dovuto rispondere alle domande relative alle sue conversazioni con Marco Ferdico per i biglietti di Istanbul in occasione della finale di Champions League di un anno e mezzo fa. Il tecnico piacentino è stato ascoltato come persona informata sui fatti, niente di più. Dopo sarà il turno di Javier Zanetti, il vice-presidente nerazzurro.

