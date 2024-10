Inchiesta ultras, il resoconto della deposizione di Inzaghi! Sorpresa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Simone Inzaghi ha parlato questa mattina come persona informata dei fatti per quanto riguarda l’Inchiesta della Procura di Milano sugli ultras di Inter e Milan. Calcio e Finanza dà maggiori dettagli sul caso. PAROLE – Secondo Calcio e Finanza, da fonti vicine agli inquirenti, la deposizione di Simone Inzaghi sarebbe stata ‘lunga, serena ed esauriente‘. Questa mattina l’allenatore ha parlato davanti alla Procura di Milano sui fatti che lo hanno visto coinvolto nell’Inchiesta sugli ultras di Inter e Milan. La Squadra mobile di Milano ha ascoltato il tecnico, che ha eliminato ogni dubbio sulle minacce dei capi ultrà. Inzaghi avrebbe definito le sue conversazioni con Marco Ferdico e gli altri del tifo organizzato come mai intimidatorie, quindi prive di minacce. Inter-news.it - Inchiesta ultras, il resoconto della deposizione di Inzaghi! Sorpresa Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Simoneha parlato questa mattina come persona informata dei fatti per quanto riguarda l’Procura di Milano suglidi Inter e Milan. Calcio e Finanza dà maggiori dettagli sul caso. PAROLE – Secondo Calcio e Finanza, da fonti vicine agli inquirenti, ladi Simonesarebbe stata ‘lunga, serena ed esauriente‘. Questa mattina l’allenatore ha parlato davanti alla Procura di Milano sui fatti che lo hanno visto coinvolto nell’suglidi Inter e Milan. La Squadra mobile di Milano ha ascoltato il tecnico, che ha eliminato ogni dubbio sulle minacce dei capi ultrà.avrebbe definito le sue conversazioni con Marco Ferdico e gli altri del tifo organizzato come mai intimidatorie, quindi prive di minacce.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter - Inzaghi in Procura per l'inchiesta ultras : "Dal capo curva richieste e mai minacce" - è già terminata l`audizione dell`allenatore dell`Inter, Simone Inzaghi, in Procura a Milano nell`ambito dell`indagine `Doppia Curva` della... (Calciomercato.com)

Inchiesta ultras - sentito Simone Inzaghi : "Dal capo della curva richieste ma non minacce" - A quanto si è appreso la sua deposizione, avvenuta in un ufficio esterno alla Questura di Milano, è durata parecchio: il tecnico ha risposto a tutte le domande in modo esauriente. Il tecnico ha spiegato che questo dialogo rientrava nei rapporti tipici tra curva e squadra, che non voleva perdere i supporter. (Tg24.sky.it)

Inchiesta Ultras - interrogato l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi - Il tecnico nerazzurro è stato sentito dalla Squadra Mobile in merito alla telefonata registrata in data 26 maggio 2023 tra lui e Marco Ferdico, […] The post Inchiesta Ultras, interrogato l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi appeared first on L'Identità. L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è stato interrogato come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta Ultras della procura di ... (Lidentita.it)