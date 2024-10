Inchiesta Ultrà, Simone Inzaghi convocato in questura: sarà interrogato sui 1500 biglietti dati alla Curva (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella mattinata di mercoledì 9 settembre, l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, è stato sentito dalla questura per le presunte pressioni che gli ultras nerazzurri gli avrebbero fatto per ottenere maggiori biglietti della finale di Champions League Manchester City-Inter. Fanpage.it - Inchiesta Ultrà, Simone Inzaghi convocato in questura: sarà interrogato sui 1500 biglietti dati alla Curva Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella mattinata di mercoledì 9 settembre, l'allenatore dell'Inter,, è stato sentito dper le presunte pressioni che gli ultras nerazzurri gli avrebbero fatto per ottenere maggioridella finale di Champions League Manchester City-Inter.

Simone Inzaghi in questura a Milano : cosa sta succedendo - Un tranquillo giorno di ottobre, mentre il campionato di calcio italiano è fermo per la sosta nazionali, una notizia sorprende Milano e i tifosi dell’Inter: forse era già nell’aria, ma Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, è stato sentito. eu. L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, sarebbe stato convocato in questura a Milano in mattinata: dovrà chiarire alcuni dubbi. (Sportnews.eu)

Simone Inzaghi interrogato dalla polizia sulle pressioni dei capi ultrà Inter : colloquio in un luogo top-secret - nel senso. . Obiettivo raggiunto Alla fine, quella sera la Nord si paleserà sugli spalti solo al quindicesimo minuto del primo tempo per esultare alla doppietta di Lautaro Martinez. . non con voi. . Il patto tra capi ultrà “Come coprirsi alla Snai” Le pressioni per la finale La chiamata a Inzaghi Obiettivo raggiunto Il patto tra capi ultrà Le indagini ... (Ilgiorno.it)

Simone Inzaghi sentito dagli investigatori nell’inchiesta sulla curva dell’Inter - 500. Il giudice per le indagini Domenico Santoro, che ha ordinato le 19 misure cautelari, aveva scritto: “Nell’approssimarsi dell’evento sportivo, erano state rilevate delle criticità che avevano creato disappunto nel direttivo interista in quanto, inizialmente era stato raggiunto un accordo con gli Slo della squadra (dirigenti addetti ai rapporti con il tifo organizzato) per ottenere 1. (Ilfattoquotidiano.it)