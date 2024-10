Bollicinevip.com - Illycaffè celebra il secondo anniversario del Flagship Store

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)ildelUn evento esclusivo a Milano presso illy Monte Napoleone, leader globale nel settore del caffè di alta qualità e sostenibile, ha festeggiato con entusiasmo ildel suoilly Monte Napoleone. Questo prestigioso locale, riaperto due anni fa grazie a un progetto di restyling curato dallo studio ACPV ARCHITECTS, fondato da Antonio Citterio e Patricia Viel, ha ospitato un evento esclusivo per accogliere i suoi ospiti. Un percorso immersivo nel mondo di illy Situato nel raffinato cortile di un edificio storico, al numero 19 della celebre via dello shopping milanese, il caffè ha invitato gli ospiti a esplorare l’universo illy attraverso un percorso immersivo. Ogni angolo della boutique ha presentato un allestimento curato per offrire un’esperienza unica.