“Ho comprato la casa dei miei sogni ma presto è diventata un incubo. Io e la mia famiglia abbiamo sviluppato patologie, e ora siamo ‘prigionieri’ del muto”: la storia di Brittney Necole (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Era la casa dei suoi sogni ma si è trasformata in un incubo per lei e la sua famiglia. Il racconto di Brittney Necole su TikTok è diventato virale ed ha fatto il giro di molti siti, compreso quello del New York Post. La dimora comprata con tanti sforzi si è rivelata invasa dalla muffa nera. “Se acquistate una casa che necessita di lavori, state attenti”, inizia Necole. Che continua: “Circa un anno e mezzo fa ho comprato una casa nuova di zecca. Era come un sogno per me, ma non sapevo che mi avrebbe rovinato la vita. Di solito non sono così come mi vedete in questo video e non ho questa voce. È che sono stata avvelenata in casa mia“. Necole ha spiegato che tutta la sua famiglia si è ammalata a causa della muffa nascosta. Lei soffre di infiammazioni, si sente sempre affaticata e ha anche problemi intestinali. Ilfattoquotidiano.it - “Ho comprato la casa dei miei sogni ma presto è diventata un incubo. Io e la mia famiglia abbiamo sviluppato patologie, e ora siamo ‘prigionieri’ del muto”: la storia di Brittney Necole Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Era ladei suoima si è trasformata in unper lei e la sua. Il racconto disu TikTok è diventato virale ed ha fatto il giro di molti siti, compreso quello del New York Post. La dimora comprata con tanti sforzi si è rivelata invasa dalla muffa nera. “Se acquistate unache necessita di lavori, state attenti”, inizia. Che continua: “Circa un anno e mezzo fa hounanuova di zecca. Era come un sogno per me, ma non sapevo che mi avrebbe rovinato la vita. Di solito non sono così come mi vedete in questo video e non ho questa voce. È che sono stata avvelenata inmia“.ha spiegato che tutta la suasi è ammalata a causa della muffa nascosta. Lei soffre di infiammazioni, si sente sempre affaticata e ha anche problemi intestinali.

