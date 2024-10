Florida, allarme uragano Milton: pinguini africani trasferiti per motivi di sicurezza (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un acquario in Florida, negli Stati Uniti, ha trasferito nove pinguini africani dal primo piano a un livello superiore, più sicuro, in vista dell’arrivo dell’uragano Milton. Molti altri animali tra cui sei serpenti, tre lucertole, tre tartarughe, due alligatori, due rospi e un granchio eremita sono stati spostati come precauzione di salvaguardia mentre l’acquario si prepara per qualsiasi “ondata di marea che potrebbe colpire l’edificio”. Lapresse.it - Florida, allarme uragano Milton: pinguini africani trasferiti per motivi di sicurezza Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un acquario in, negli Stati Uniti, ha trasferito novedal primo piano a un livello superiore, più sicuro, in vista dell’arrivo dell’. Molti altri animali tra cui sei serpenti, tre lucertole, tre tartarughe, due alligatori, due rospi e un granchio eremita sono stati spostati come precauzione di salvaguardia mentre l’acquario si prepara per qualsiasi “ondata di marea che potrebbe colpire l’edificio”.

