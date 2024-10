"C'è ancora chi incolpa Kiev per la guerra". Il duro attacco di von der Leyen a Orban alla plenaria Ue (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La presidente della Commissione Ue reagisce duramente al discorso tenuto nell'Aula di Strasburgo dal premier ungherese: "Non sai combattere l'immigrazione illegale in Europa, ma solo buttare i problemi oltre la recinzione del tuo vicino" Ilgiornale.it - "C'è ancora chi incolpa Kiev per la guerra". Il duro attacco di von der Leyen a Orban alla plenaria Ue Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La presidente della Commissione Ue reagisce duramente al discorso tenuto nell'Aula di Strasburgo dal premier ungherese: "Non sai combattere l'immigrazione illegale in Europa, ma solo buttare i problemi oltre la recinzione del tuo vicino"

Von der Leyen - c'è ancora chi incolpa Kiev per la guerra - Mi domando: sarebbe stata data la colpa agli ungheresi per l'invasione sovietica del 1956? O ai cechi per l'oppressione nel 1968? O ai lituani per il giro di vite del 1991? Possiamo avere storie e lingue diverse In Europa, ma non c'è lingua in cui pace è sinonimo di resa". . Lo ha detto la ... (Quotidiano.net)