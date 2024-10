Anteprima24.it - Capua: il 13 ottobre «Nova» di Palasciano apre la nuova stagione di FaziOpenTheater

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDi “cose strane, singolari” (in latino “”) tratterà lo spettacolo dell’Accademia Palasciania che andrà in scena a” (come sopra), sul palco di Palazzo Fazio, in via Seminario 10, domenica 132024 alle ore 19:00. Dopo un’attesa di cinque anni – da che il lavoro fu commissionato all'”accademia meno accademica del mondo” per esaudire in memoriam un desiderio di Andrea Vinciguerra – approda andone la2024-2025 come un Big Bang di vertiginosa poìesis e folle ludus, la commedia circolare in due atti «. Sao ko kelli celi unqua li possette neuno»: l’addio alle scene di Marco, ingegno il più poliedrico ma ormai quasi eremitico.