Allarme Oxfam sul progetto Global gateway della Ue: “Soldi destinati allo sviluppo dirottati verso le grandi aziende europee” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giudizio negativo di Oxfam sul Global gateway, il nuovo piano infrastrutturale europeo pensato per dare alla Ue maggiore autonomia strategica nelle relazioni politiche ed economiche con il resto del mondo e rispondere alla Belt and Road Initiative cinese. Stando a un’analisi della ong, su 40 progetti inseriti nel piano 25 “sosterranno aziende europee come Siemens, Moller Group o Suez”. Solo il 16% invece “porterà investimenti in settori chiave per lo sviluppo dei paesi più poveri come salute, istruzione e ricerca”. Il rischio quindi è quello di dirottare verso aziende private gran parte delle risorse che dovrebbero invece essere destinate alla crescita dei paesi in via di sviluppo. Ilfattoquotidiano.it - Allarme Oxfam sul progetto Global gateway della Ue: “Soldi destinati allo sviluppo dirottati verso le grandi aziende europee” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giudizio negativo disul, il nuovo piano infrastrutturale europeo pensato per dare alla Ue maggiore autonomia strategica nelle relazioni politiche ed economiche con il resto del mondo e rispondere alla Belt and Road Initiative cinese. Stando a un’analisiong, su 40 progetti inseriti nel piano 25 “sosterrannocome Siemens, Moller Group o Suez”. Solo il 16% invece “porterà investimenti in settori chiave per lodei paesi più poveri come salute, istruzione e ricerca”. Il rischio quindi è quello di dirottareprivate gran parte delle risorse che dovrebbero invece essere destinate alla crescita dei paesi in via di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Gli aiuti europei allo sviluppo dirottati verso le grandi multinazionali - Il nuovo report “Who profits from the Global Gateway? The EU’s new strategy for development cooperation” pubblicato da Oxfam, Counter Balance e Eurodad, denuncia che «La nuova strategia dell'Ue per gl ... (greenreport.it)

Aiuti allo sviluppo: Oxfam, il 60% della strategia Ue a vantaggio delle grandi aziende. Solo il 16% per sanità e istruzione nei Paesi poveri - La nuova strategia dell’Ue per gli investimenti e lo sviluppo globale, il Global Gateway, “rischia di dirottare verso le grandi aziende buona parte delle risorse europee destinate all’aiuto allo svilu ... (agensir.it)

EU aid diverted to benefit European firms, report finds - The report calls for greater transparency in the Global Gateway's implementation, along with Parliamentary scrutiny. (euractiv.com)