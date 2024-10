Ilprimatonazionale.it - Un altro anno di guerra in Palestina: ma qualcosa è cambiato

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott – Sono passati 365 giorni dal 7 ottobre 2023, giorno in cui in tutto il Vicino Oriente sono tornati a soffiare i venti dell’intifada palestinese. Unache però non comincia “ieri”: da quasi otto decenni infatti la lotta politica ed armata della– e di alcune nazioni arabe – contro lo Stato d’Israele non si è mai fermata. Così come non si è mai fermata la “rappresaglia”, che miete ininterrottamente vittime civili ed ora sembra volersi estendere al Libano. Ma quest’