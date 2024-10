Urbanpost.it - Terremoto stanotte in Italia: due scosse e tanta paura. Ecco dove

(Di martedì 8 ottobre 2024): la terra ha tremato ancora in Liguria,duesono state registrate nella notte dell’8 ottobre 2024. Il piccolo comune di Fontanigorda, situato nella provincia di Genova, è stato l’epicentro del sisma. Il primo, di magnitudo 2.7, è stato avvertito poco dopo l’1:00, mentre una seconda scossa, più lieve, di magnitudo 2.5, è stata rilevata intorno alle 3:00 del mattino.in provincia di GenovaFontanigorda, una tranquilla località ligure con circa 218 abitanti, è stata scossa nella notte, creando non poca preoccupazione tra i residenti. Nonostante la, fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. I comuni vicini, come Rovegno, Montebruno e Fascia, situati a pochi chilometri dall’epicentro, hanno percepito lein modo lieve.