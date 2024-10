Calcioweb.eu - Tare pronto al ritorno come ds: la verità su Napoli e Fiorentina

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Sonoa rientrare ma voglio aspetil momento giusto e la società giusta“. È quanto dichiarato dall’ex direttore sportivo della Lazio, Igli, nel corso del ‘Palermo Football Conference’. “Il mio nome è stato tirato in ballo ma non ho mai avuto contatti con ile la“, aggiungeche torna poi sui 18 anni in biancoceleste. “Mi porto tanti bei ricordi, 15 anni indimenticabili, 18 se aggiungiamo quelli da calciatore. Sono stati anni di gioia e sofferenza, ho avuto modo di conoscere questa realtà che rimarrà per sempre dentro di me. La scoperta più grande? L’ho detto tante volte. Ti rimane sempre il primo giocatore che acquisti, che è stato Christian Brocchi. Poi il primo di livello importante che è stato Hernanes dal San Paolo. Poi tutto è diventato abitudine. Passare dal campo a dietro alla scrivania è stato bello.