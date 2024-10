Ilrestodelcarlino.it - Schianto a Villanova di Reggiolo: tre persone ferite. Anziano sbanda in macchina e finisce fuori strada

(Di martedì 8 ottobre 2024) Diversi incidenti sulle strade della Bassa. Sabato sera trein un violentofra auto, avvenuto adi, sullaper Rolo. Forse per lata di un veicolo, si è verificato il violento scontro, non distante dall’ingresso della zona industriale Ranaro. Coinvolte due donne di 53 e 57 anni, abitanti a Rolo, e un uomo di 77 anni, residente a Correggio. Sono intervenute due ambulanze della Croce rossa die Fabbrico, oltre alla autoinfermieristica di Guastalla. Poco dopo, per accertamenti alla donna 57enne, è stato mobilitato pure il personale dell’automedica. I tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, in condizioni non gravi. La donna 57enne ha riportato traumi di media gravità , ma non risulta essere in pericolo di vita. Rilievi eseguiti dalla polizia locale della Bassa.