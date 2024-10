Ilrestodelcarlino.it - San Giacomo Roncole vince il Palio del pettine

(Di martedì 8 ottobre 2024) Concluso ieri con successo ildeldelle Valli mirandolesi, edizione del decennale, dove il maccherone altipico della Bassa modenese, è stato celebrato con tutti gli onori in una riuscita sfida gastronomica nella quale le sei frazioni intorno alla città dei Pico si sono cimentate a suon di pentole e fornelli. Creato per ridare smalto a un piatto di antica memoria orgogliosamente mirandolese, ma anche per reagire al sisma e raccogliere fondi per la ricostruzione, ildel, grazie a un efficace organizzazione e ad alcune centinaia di volontari delle frazioni mirandolesi di San Martino Spino, Gavello, Quarantoli, Mortizzuolo, Sane Cividale, non ha deluso le aspettative.