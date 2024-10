Salute mentale: a Progetto Itaca il premio 'Matto dell'Anno' 2024 (Di martedì 8 ottobre 2024) Progetto Itaca, fondazione milanese attiva in programmi di informazione, prevenzione e riabilitazione sulla Salute mentale, ha vinto l'edizione 2024 del premio 'Matto dell'Anno', conferito ogni Anno da Fondazione Lighea. La decisione della giuria si è fondata sull'essenza e la missione di Milanotoday.it - Salute mentale: a Progetto Itaca il premio 'Matto dell'Anno' 2024 Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024), fondazione milanese attiva in programmi di informazione, prevenzione e riabilitazione sulla, ha vinto l'edizionedel', conferito ognida Fondazione Lighea. La decisionea giuria si è fondata sull'essenza e la missione di

Il tema della salute mentale al centro del progetto artistico “Il mio canto libero” - Parma, 07.10.2024 – “Canto liberamente, perché voglio essere vivo”. Muove dall’intento di restituire valore, rispetto e attenzione al delicato tema della salute mentale, allontanando, attraverso l’arte e la relazione, ogni forma di pregiudizio o stigma sociale, il nuovo progetto “Il mio canto... (Parmatoday.it)

Al via "Campioni di Salute" - progetto formativo rivolto ai bambini per sensibilizzare sulla prevenzione - ANCONA – Domani mattina, martedì 8 ottobre, presso il Teatro delle Muse di Ancona a partire dalle 9, si terrà l’evento inaugurale del progetto formativo “Campioni di salute”, un’iniziativa rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle classi prima e seconda... (Anconatoday.it)

Mostre e spettacoli per sconfiggere i pregiudizi sulle fragilità psicologiche : parte il progetto 'Bari per la Salute Mentale' - Mostre, incontri, spettacoli teatrali, flash mob, camminate sportive e tornei. Sono tante e diverse le iniziative organizzate a partire da oggi dalla Asl di Bari per trasmettere lo stesso e unico messaggio: "parlare e sensibilizzare sulla salute mentale", lottando contro pregiudizi e... (Baritoday.it)