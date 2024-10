Pupi Avati: «Fonseca in un mio film potrebbe fare il portiere di un palazzo che non riconosce gli inquilini» (Di martedì 8 ottobre 2024) Pupi Avati, regista e tifoso milanista, è intervenuto ai microfoni di “Un giorno da Pecora” su Radio Rai, dove ha parlato di Ibrahimovic e Fonseca. «La cosa più inquietante del Milan è Ibrahimovic, che sta fisso in tribuna ma di cui non capisco il ruolo. Mi fa una tenerezza infinita da questo punto di vista». Pupi Avati su Fonseca Poi su Fonseca: «Fonseca in un mio film potrebbe fare il portiere di un palazzo periferico romano che non riconosce gli inquilini: non ha ancora capito chi è Pulisic». Sarri aspetta il Milan, il club lo ha già bloccato in caso di esonero di Fonseca (Libero) Claudio Savelli su Libero getta un’indiscrezione non di poco conto. Secondo il giornalista, il Milan avrebbe già bloccato Sarri. Fonseca, sottolineando la totale anarchia nello spogliatoio a Firenze, ha di fatto condannato la sua esperienza a Milano. Ilnapolista.it - Pupi Avati: «Fonseca in un mio film potrebbe fare il portiere di un palazzo che non riconosce gli inquilini» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 8 ottobre 2024), regista e tifoso milanista, è intervenuto ai microfoni di “Un giorno da Pecora” su Radio Rai, dove ha parlato di Ibrahimovic e. «La cosa più inquietante del Milan è Ibrahimovic, che sta fisso in tribuna ma di cui non capisco il ruolo. Mi fa una tenerezza infinita da questo punto di vista».suPoi su: «in un mioildi unperiferico romano che nongli: non ha ancora capito chi è Pulisic». Sarri aspetta il Milan, il club lo ha già bloccato in caso di esonero di(Libero) Claudio Savelli su Libero getta un’indiscrezione non di poco conto. Secondo il giornalista, il Milan avrebbe già bloccato Sarri., sottolineando la totale anarchia nello spogliatoio a Firenze, ha di fatto condannato la sua esperienza a Milano.

