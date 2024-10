Pechino colpisce il brandy europeo in risposta ai dazi sulle auto elettriche cinesi (Di martedì 8 ottobre 2024) La Cina imporrà a partire dall’11 ottobre agli importatori di brandy europeo di depositare una cauzione presso le dogane cinesi, in seguito al via libera dell’Unione europea (Ue) ai dazi doganali aggiuntivi sulle auto elettriche cinesi. Leggi Internazionale.it - Pechino colpisce il brandy europeo in risposta ai dazi sulle auto elettriche cinesi Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La Cina imporrà a partire dall’11 ottobre agli importatori didi depositare una cauzione presso le dogane, in seguito al via libera dell’Unione europea (Ue) aidoganali aggiuntivi. Leggi

