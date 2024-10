'Pane e graffito', un progetto per coniugare arte, cultura e gastronomia (Di martedì 8 ottobre 2024) Tradizione, arte e riscoperta delle eccellenze del territorio come ingredienti della ricetta di 'Pane e graffito', la rassegna promossa da Confartigianato in occasione della giornata nazionale del Pane. L'appuntamento è per lunedì 19 ottobre, a partire dalle 9.30 in via Bersaglieri del Po 25. Ferraratoday.it - 'Pane e graffito', un progetto per coniugare arte, cultura e gastronomia Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tradizione,e riscoperta delle eccellenze del territorio come ingredienti della ricetta di '', la rassegna promossa da Confartigianato in occasione della giornata nazionale del. L'appuntamento è per lunedì 19 ottobre, a partire dalle 9.30 in via Bersaglieri del Po 25.Â

