Overtourism e Coolcation | viaggia bene chi fugge dalla folla e dal caldo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Life&People.it “Il problema numero uno per gli italiani è la salvezza dell’industria nazionale: il Turismo” scriveva l”avveduto Jean-Paul Sartre nel 1951. Oggi, ai tempi dell’, del cambiamento climatico, della crisi idrica ed energetica, del rinnovo delle concessioni balneari, delle mucillaggini il problema è diventato emergenza, da risolvere assolutamente in fretta alla luce dell’evoluzione dei tanti macroscenari collegati ai fenomeni turistici. In autunno poi, periodo di bilanci turistici, l’indice è sempre puntato sul sovrafmento delle destinazioni, sullae sull’eccessivo grado di esposizione mediatica o turistificazione di certe località, fenomeni che generano allarmismo nelle amministrazioni locali, malcontento nella popolazione residente e influenzano le tendenze di viaggio dei futuritori.