Ilfattoquotidiano.it - “Non sono stato invitato al matrimonio. Non me l’aspettavo da una mia grande amica”: Cristiano Malgioglio attacca Simona Ventura a Che tempo che fa

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tra toni entusiastici e un po’ di vena polemica, al Tavolo di Cheche fa ècentrale, come era logico immaginare, ildicon Giovanni Terzi. La conduttrice, infatti, è stata ospite al programma condotto da Fabio Fazio, appena tre mesi dopo il fatidico sì pronunciato a luglio. E non poteva, dunque, non essere menzionato quel giorno tanto speciale pere il suo consorte. Ad aprire le danze della discussione è Diego Abatantuono. L’attore, infatti, non lascia neanche ildi sedersi alla conduttrice e la bacchetta, dicendole di essersi dispiaciuto per il mancato invito alle sue nozze. Laconfessa sconsolata che è vero, e Fabio Fazio, curioso, domanda chi tra i presenti al Tavolo fosse, dunque, prende la parola: “Io non. Non me lo aspettavo dato che è una mia”.