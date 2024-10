Napoli, violenza sessuale al liceo: arrestato bidello (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – violenza sessuale ai danni di due studentesse di 14 anni, in manette bidello in provincia di Napoli. arrestato un collaboratore scolastico in servizio presso un liceo classico di Castellammare di Stabia. Le indagini, condotte da personale della Sezione di P.G., aliquote Carabinieri e Guardia di Finanza, e dalla Procura di Torre Annunziata, hanno L'articolo Napoli, violenza sessuale al liceo: arrestato bidello proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) –ai danni di due studentesse di 14 anni, in manettein provincia diun collaboratore scolastico in servizio presso unclassico di Castellammare di Stabia. Le indagini, condotte da personale della Sezione di P.G., aliquote Carabinieri e Guardia di Finanza, e dalla Procura di Torre Annunziata, hanno L'articoloalproviene da Webmagazine24.

