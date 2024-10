Mosca dilaga nel Donbass e Zelensky supplica gli alleati (Di martedì 8 ottobre 2024) Da un lato, l’avanzata apparentemente inarrestabile dell’esercito di Mosca nel Donbass spinge Volodymyr Zelensky a implorare gli alleati di accelerare la consegna di armi e munizioni; dall’altro, l’Unione Europea continua a spaccarsi sul tema delle sanzioni e del congelamento degli asset russi, che servirebbero a finanziare la resistenza di Kiev. Dopo tre anni di guerra e davanti al rischio di collasso del fronte orientale dell’Ucraina, il supporto dell’Occidente a Zelensky, al di là delle dichiarazioni, sembra sempre più traballante. Come spesso accaduto in passato, a puntare i piedi è soprattutto l’Ungheria del primo ministro Viktor Orbán, che ha alzato la voce sui dossier più spinosi, primo tra tutti quello relativo al rinnovo delle sanzioni dell’Unione Europea alla Russia. Lanotiziagiornale.it - Mosca dilaga nel Donbass e Zelensky supplica gli alleati Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Da un lato, l’avanzata apparentemente inarrestabile dell’esercito dinelspinge Volodymyra implorare glidi accelerare la consegna di armi e munizioni; dall’altro, l’Unione Europea continua a spaccarsi sul tema delle sanzioni e del congelamento degli asset russi, che servirebbero a finanziare la resistenza di Kiev. Dopo tre anni di guerra e davanti al rischio di collasso del fronte orientale dell’Ucraina, il supporto dell’Occidente a, al di là delle dichiarazioni, sembra sempre più traballante. Come spesso accaduto in passato, a puntare i piedi è soprattutto l’Ungheria del primo ministro Viktor Orbán, che ha alzato la voce sui dossier più spinosi, primo tra tutti quello relativo al rinnovo delle sanzioni dell’Unione Europea alla Russia.

