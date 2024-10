Michael Schumacher al matrimonio della figlia? “Improbabile”, parla il neurochirurgo (Di martedì 8 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, il mondo della Formula 1 e i fan di Michael Schumacher sono stati scossi da una notizia pubblicata dal tabloid tedesco Bild. Secondo l’indiscrezione, il leggendario pilota avrebbe partecipato al matrimonio della figlia Gina, che si è svolto nella tenuta di famiglia a Maiorca. Tuttavia, questa affermazione è stata messa in dubbio da Jussi Posti, un noto neurochirurgo finlandese, che ha espresso perplessità riguardo alla possibilità che Schumacher possa aver presenziato a un evento del genere. Jussi Posti, responsabile del reparto di neurochirurgia e lesioni cerebrali traumatiche presso l’ospedale universitario di Turku, ha ritenuto Improbabile che Schumacher, a seguito del grave incidente sugli sci del 2013, possa essere nelle condizioni di affrontare un viaggio tanto impegnativo. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, il mondoFormula 1 e i fan disono stati scossi da una notizia pubblicata dal tabloid tedesco Bild. Secondo l’indiscrezione, il leggendario pilota avrebbe partecipato alGina, che si è svolto nella tenuta di famiglia a Maiorca. Tuttavia, questa affermazione è stata messa in dubbio da Jussi Posti, un notofinlandese, che ha espresso perplessità riguardo alla possibilità chepossa aver presenziato a un evento del genere. Jussi Posti, responsabile del reparto di neurochirurgia e lesioni cerebrali traumatiche presso l’ospedale universitario di Turku, ha ritenutoche, a seguito del grave incidente sugli sci del 2013, possa essere nelle condizioni di affrontare un viaggio tanto impegnativo.

