Medio Oriente, il consiglio comunale vota per il "cessate il fuoco" (Di martedì 8 ottobre 2024) Il consiglio comunale di Genova ha votato all'unanimità per chiedere il cessate il fuoco in Medio Oriente. Prima di cominciare i lavori, infatti, è stato presentato un ordine del giorno straordinario da Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione. Il documento, intitolato "Perseguimento Genovatoday.it - Medio Oriente, il consiglio comunale vota per il "cessate il fuoco" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ildi Genova hato all'unanimità per chiedere ililin. Prima di cominciare i lavori, infatti, è stato presentato un ordine del giorno straordinario da Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione. Il documento, intitolato "Perseguimento

Conflitto in Medio Oriente - una mozione chiede al consiglio comunale di Chieti una presa di posizione netta - Una presa di posizione netta in merito a quanto accaduto in questi 12 mesi in Medio Oriente, la chiede al consiglio comunale di Chieti il consigliere del Pd Paride Paci nel giorno in cui si celebra il triste primo anniversario della guerra "Non esistono giustificazioni a quanto fatto dal... (Chietitoday.it)

Guerra in Medio Oriente - il Consiglio di Sicurezza che aspetta e spera - . Abbiamo bisogno che le risoluzioni siano implementate. A dirlo la presidente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e Ministro degli Esteri della Slovenia, Tanja Fajon, rispondendo a una domanda dell’Italpress alla fine della riunione a porte chiuse avuta con la Lega Araba. Francamente, se tutti i ... (Ildenaro.it)

Guerra in Medio Oriente - il Consiglio di Sicurezza che aspetta e spera - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Io ho detto al nostro incontro che fin dal 7 ottobre, col terrificante attacco di Hamas contro i civili in Israele, il Consiglio di Sicurezza ha approvato 4 risoluzioni. A dirlo la presidente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e Ministro degli Esteri ... (Unlimitednews.it)