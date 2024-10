Sport.quotidiano.net - L’attaccante del Carpi si conferma anche in Serie C. Saporetti decisivo, nuovo ruolo ma stesso fiuto

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024)Corre a tutto campo, si sbatte in ripiegamento difensivo fino alla propria area, ma poi trova la forza di sprigionare la sua classe per segnare e far segnare i compagni. Un Simone(foto) tutto, ma ugualmente devastante quello che ha impattato queste prime 8 giornate colinC. L’anno scorso i tifosi biancorossi si erano innamorati della sua qualità eccelsa da "stoccatore", autentico trascinatore sottoporta della grande cavalcata diD con 23 reti totali, 22 in campionato (compresa quella tolta dal Giudice con l’esclusione della Pistoiese) e una in Poule scudetto, abbinate a 9 assist. Un ruolino da "top player" assoluto daD checlasse ’98 ravennate standoin C, secondo solo al ternano Cicerelli nel girone ’B’ per impatto offensivo (gol e assist) di questi primi due mesi di campionato.